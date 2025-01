Peixe com ‘dentes humanos’ é encontrado durante pescaria

Um peixe com dentes que se assemelham aos dos humanos foi encontrado por pescadores no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A foto do animal viralizou na internet após ser compartilhada por uma das testemunhas da descoberta no Facebook. As informações são da BBC.

O chamado peixe-ovelha possui fileiras de molares para esmagar os alimentos. O animal tem quase 4 kg e, apesar de não ser encontrado usualmente pelos pescadores, habita a região.

Segundo o pescador que pegou o animal marinho, Nathan Martin, foi uma surpresa feliz encontrá-lo. “Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente”, disse ele ao McClatchy News.

*Com informações do Metrópoles

