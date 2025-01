‘O mundo Encantado do Natal’ encerra com programação no Largo de São Sebastião

Após uma temporada que teve início no dia 1º de dezembro, “O Mundo Encantado do Natal” se despediu da população manauara na segunda-feira (6).

E confirmando sua vocação de encantar todos públicos, a programação da última noite mais uma vez foi diversificada no Largo de São Sebastião.

Para iniciar a noite, o Corpo de Dança da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus apresentou o espetáculo musical “Superstar”, que conta a história das danceterias disco da cidade de Manaus, fazendo uma celebração de ano novo, de vida nova, segundo o diretor Ricardo Moldes.

“O Corpo de Dança é formado pelos 129 grupos que pertencem à Liga Independentes dos Grupos Folclóricos de Manaus da Categoria Ouro. Quer dizer, a Liga não para mais, ela trabalha o ano inteiro”, afirma o diretor, revelando que a ideia do grupo surgiu no próprio Largo de São Sebastião, com o apoio do secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias.

“O Corpo de Dança, na verdade, nasceu na programação do Largo. A gente veio fazer uma sessão de fotos aqui há alguns anos e o Cândido, no Natal, nos chamou para fazer uma apresentação e daí nasceu a ideia de manter os meninos na ativa depois que o festival folclórico acaba e deu muito certo”, comemora.

O musical, com apelo tanto para o público mais jovem quanto para as pessoas que viveram a era das discotecas, foi seguido pelo “Auto de Natal das Pastorinhas de Borba e a Queima da Lapinha”, atração resgata uma importante manifestação cultural de Manaus e do Amazonas, as pastorinhas, preservando as memórias coletivas dessa tradição.

No palco, os jovens do musical anterior deram lugar às pessoas da terceira idade, que se empenham em manter viva a tradição das pastorinhas. Entre elas estava Maria do Carmo Martins, de 71 anos, que participa do grupo há oito anos e diz que fazer parte do espetáculo mudou sua vida.

“Eu espero todo ano. A pastorinha mudou minha vida. É uma coisa que eu gosto de fazer, é algo que a gente está fazendo para Deus, não é uma coisa aleatória, comum, é o nascimento de Jesus. E hoje é nosso encerramento aqui, que é a queima da lapinha que a gente chama”, conta. “Para mim, esses oito anos têm sido muito gratificantes”, conclui.

Encerrando a noite, a banda Contágio apresentou um repertório eclético, que foi da MPB ao boi-bumbá. “Nossa apresentação é voltada à família, com o repertório incluindo samba, boi-bumbá, MPB e xote tradicional”, afirma Irlan Freitas, tecladista da banda.

Jonária França ainda não tinha conferido “O Mundo Encantado do Natal” na atual temporada. “Estou morando no Mato Grosso tem três anos. Aí esse ano a gente veio para Manaus. Eu vim para o Largo com a minha irmã e meu marido”, relatou. “A Secretaria de Cultura sempre traz inovações. E, pelo que eu estou vendo, esse ano, mais uma vez, trouxe novidades, valorizando a cultura local, valorizando a população com essas apresentações”, afirmou.

*Com informações da assessoria

