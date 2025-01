Funcionários encontram dois corpos em compartimento do trem de pouso de avião

Duas pessoas foram encontradas mortas dentro do compartimento do trem de pouso de um avião da JetBlue na segunda-feira (6). As informações são do New York Post.

Avião havia voado de Nova York para a Flórida e estava no aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood. Aeronave passava por uma inspeção de rotina pós-voo quando os corpos foram encontrados.

Identidade dos mortos não foi revelada. Segundo o New York Post, a companhia aérea investiga como eles acessaram o avião. “Estamos empenhados em trabalhar junto às autoridades para apoiar seus esforços para entender como isso aconteceu”, disse um porta-voz da JetBlue ao New York Post.

Segundo um relatório feito pela Administração Federal da Aviação dos EUA em 2011, o compartimento do trem de pouso geralmente é usado por passageiros clandestinos. Eles não percebem como o espaço é pequeno quando as rodas estão retraídas e acabam esmagados. Segundo o relatório, cerca de 80% das pessoas que tentam viajar no compartimento do trem de pouso ou outros compartimentos externos do avião morrem.

Um caso semelhante aconteceu há algumas semanas no Havaí. Na véspera do Natal, um corpo foi encontrado no compartimento da roda de um avião que havia chegado de Chicago.

*Com informações do UOL

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱