Criança liga para a escola ao escutar mãe sendo assassinada em casa

Suspeito do crime é ex-namorado da vítima

Uma criança de 9 anos escutou a mãe sendo assassinada e ligou para a diretora de sua escola pedindo ajuda em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. O caso ocorreu na segunda-feira (6).

A vítima era Anna Luiza Bezerra, de 28 anos, que morreu em casa. Ao Correio, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que ela estava com um fio ao redor do pescoço e hematomas pelo corpo quando foi encontrada pelos policiais.

A criança, que estava presa em um quarto, escutou a briga entre a mãe e um homem, e escutou o nome dele ser dito. Era o ex-namorado de Anna Luiza, Marcelo Alves Feitoza.

O menino então teria ligado para a diretora da escola em que estuda, no município de Nova Santa Bárbara, a 16 quilômetros de onde mora. A mulher, então, acionou a Polícia Militar.

“O autor foi identificado e localizado antes que empreendesse fuga. Ele foi preso em flagrante pela prática de feminicídio e encaminhado ao sistema penitenciário”, afirmou a PCPR.

O Correio tenta localizar a defesa de Marcelo Alves Feitoza. O espaço está aberto para possíveis manifestações.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱