Iranduba recebe três novos ramais pavimentados

Com a inauguração, o Governo do Amazonas alcança 38 ramais e estradas concluídos desde 2019

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (07/01), três ramais pavimentados e urbanizados no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), beneficiando cerca de 800 famílias da região. Com a inauguração, o Governo do Amazonas alcança 38 ramais e estradas concluídas desde 2019, melhorando a infraestrutura viária.

“Tudo isso é importante do ponto de vista da atividade econômica, mas também do ponto de vista social: garantir o direito de ir e vir do cidadão. O paciente poder chegar em segurança ao hospital, a criança poder chegar com tranquilidade na escola. Isso indica que estamos no caminho certo, transformando a vida das pessoas”, disse o governador Wilson Lima durante visita aos ramais.

Em Iranduba, estão inaugurados os ramais do Ouro Verde, Laguinho e SIsPITA, os dois últimos receberam serviços de pavimentação pela primeira vez. As obras, executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) recebeu investimentos para a pavimentação de 5,8 quilômetros.

Em todos os ramais o Governo do Amazonas executou além dos serviços de pavimentação, terraplenagem, urbanização, drenagem superficial e profunda, sinalização horizontal e vertical. As mudanças permitirão maior segurança no tráfego de veículos e o escoamento da produção rural, atividade forte na área do ramal.

Em novembro de 2021, os moradores da área apresentaram ao governador a importância da pavimentação dos ramais. A agricultora Charlinha Reis, de 49 anos, afirmou que era um sonho dela e de toda a comunidade ver o ramal do SIsPITA pavimentado.

“Agora o ramal está asfaltado e o meu sonho do governador passar aqui e ajudar a agricultura familiar se realizou. Esse ramal era muito ruim, com cobras, lama e a nossa produção rural ficava prejudicada. Eu sonhava com esse ramal asfaltado”, disse a agricultora, Charlinha Reis, que também foi beneficiada com documentos do setor primário, uma licença para criação de abelhas e outorga para uso de poço artesiano.

Iranduba

O trabalho em infraestrutura viária e pavimentação de ramais, desde 2019, já concluiu dez obras no município de Iranduba: rodovias AM-070 e AM-151; ramais Ouro Verde, Laguinho, SIsPITA, Santa Maria, Uga-Uga, Caldeirão e Cachoeira do Castanho; além da recuperação do sistema viário dos bairros Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes. Os investimentos chegam a R$ 80 milhões.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já concluiu a pavimentação de 38 ramais e estradas, totalizando 248,87 quilômetros, com investimento total no valor de R$ 319,4 milhões. Outras 20 obras em ramais e estradas seguem em andamento, totalizando 260 quilômetros, com investimentos que somam R$ 506,6 milhões.

Carreta da Saúde

O governador Wilson Lima acompanhou, nesta terça-feira (07/01), o início dos trabalhos da primeira Carreta de Apoio à Saúde no interior, que começa 2025 ofertando exames em Iranduba.

Em 2024, o serviço somou mais de 29 mil atendimentos na capital e em outros sete municípios, ampliando a oferta de exames de alta complexidade e reduzindo a fila de espera por um diagnóstico.

Na Carreta da Saúde, serão disponibilizados 2.470 procedimentos gratuitos de mamografia e ultrassonografia até o dia 31 de janeiro em Iranduba.

Por meio da estrutura, estacionada no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), o Governo do Amazonas vem descentralizando serviços de saúde e facilitando o diagnóstico para quem busca os exames.

