Projetos ambientais são apresentados para representante do BID em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), apresentou, na segunda-feira (6), uma série de projetos voltados para a defesa do meio ambiente para representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os projetos tem como objetivo conseguir investimentos não reembolsáveis – que não gerem ônus ao poder público – na pauta ambiental de Manaus.

A chefe da Unidade de Coordenação da Amazônia, do setor de Mudanças Climáticas do BID, Tatiana Schor, foi recebida pelo secretário da Semmasclima, Fransuá Matos, e equipe, na sede da secretaria, localizada na zona Oeste de Manaus. Na reunião, foram apresentadas as unidades de conservação e parques urbanos de responsabilidade da gestão municipal.

“Mostramos também projetos e as principais necessidades para a continuidade da promoção da sustentabilidade e preservação ambiental da capital amazonense, as quais são pautas prioritárias na gestão do prefeito David Almeida”, destacou o secretário.

O Programa de Recuperação de Ecossistemas Urbano – “Viva Mindu”, que visa a regeneração de toda a bacia hidrográfica do igarapé do Mindu, fez parte da apresentação. Ele possui impactos ambientais, sociais, econômicos e climáticos de curto a longo prazo, beneficiando cerca de 800 mil pessoas que vivem nas proximidades do Igarapé do Mindu, cuja extensão é de 22 quilômetros, ao longo de 17 bairros da cidade.

Nos primeiros passos, há ações para a gestão adequada de resíduos e orientações à população que mora nas proximidades de igarapés sobre a destinação correta destes.

A recuperação da bacia hidrográfica do Mindu, a qual envolve o suporte de diversas secretarias e outras instituições, prevê o ressurgimento de áreas de vegetação, novos parques, proteção de animais – como o sauim-de-coleira e peixes, além da melhoria da qualidade de vida, com redução das ilhas de calor e de ocorrências de doenças causadas pela contaminação das águas dos igarapés.

“O que eu vi hoje aqui na prefeitura é uma proposta muito bem organizada e estruturada de fortalecimento das unidades de conservação municipais e dos parques. Eu vejo que com este diálogo que começamos com a prefeitura de Manaus, em especial com a Secretaria de Meio Ambiente, nós podemos criar muito futuro”, disse a chefe da Unidade de Coordenação da Amazônia, do setor de Mudanças Climáticas do BID, Tatiana Schor.

Manaus participa hoje de 2 programas internacionais relacionados à temática ambiental: Programa Cidades à Frente (Cities Foward), do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e do Programa Geração Restauração (Generation Restoration), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que pertence à Organização das Nações Unidas (ONU). Em ambos, a seleção de Manaus foi oportunizada pelas ações previstas no programa municipal “Viva Mindu”.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱