Justiça irá leiloar terreno do Boi Garantido após dívidas judiciais

Área que será leiloada atualmente funciona a Universidade do Folclore Paulinho Faria

A Justiça do Amazonas irá leiloar, em fevereiro, um terreno de propriedade do Boi Bumbá Garantido, em Parintins, interior do Estado. O leilão ocorre devido uma dívida judicial da agremiação.

O valor da dívida não foi informado. O leilão ocorrerá pela internet, por meio do site www.amazonasleiloes.com.br, no dia 11 de fevereiro de 2025, às 9h (horário de Manaus).

A área que será leiloada, atualmente funciona a Universidade do Folclore Paulinho Faria e um galpão de alegoria utilizada pelo bumbá.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da agremiação, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱