Equipe tenta resgatar nove trabalhadores presos em mina de carvão

Cerca de nove mineiros estão presos em uma mina de carvão no estado de Assam, no nordeste da Índia. Equipes de resgate tentam retirá-los do buraco, que está inundado, desde segunda-feira (6).

Segundo o governo da região, os trabalhadores estão a uma profundidade de 90 metros abaixo do solo, depois que a água invadiu o local a partir de uma mina desativada nas proximidades. “Estamos mobilizando recursos para resgatá-los”, disse Kaushik Rai, ministro do governo local que monitora os esforços de resgate.

Soldados e uma equipe nacional de gestão de desastres usaram cordas e guindastes para auxiliar na operação em andamento.

Os socorristas encontraram três capacetes, alguns chinelos e outros itens, disse Rai. “Os mergulhadores conseguiram descer cerca de 10 a 12 metros na água dentro da mina. Agora, o nível da água é estimado em 30 metros”, acrescentou.

O Ministro-Chefe de Assam, Himanta Biswa Sarma, afirmou na plataforma social X, antigo Twitter, que a mina parecia ser ilegal e que a polícia prendeu uma pessoa enquanto investiga o caso.

No leste e nordeste da Índia, os trabalhadores extraem carvão em condições perigosas em pequenas minas conhecidas como “buracos de rato”, que são poços estreitos no solo, geralmente projetados para que apenas uma pessoa desça. Essas minas são comuns em áreas montanhosas. O carvão geralmente é colocado em caixas que são içadas à superfície com polias. Em alguns casos, os mineiros carregam carvão em cestos por pranchas de madeira fixadas às paredes das minas.

Acidentes em minas ilegais são frequentes, e a subsistência daqueles que realizam esse tipo de mineração depende da venda ilegal de carvão. Pelo menos 15 mineiros morreram após ficarem presos em uma dessas minas no estado de Meghalaya, também no nordeste do país, em 2019.

