Federação apresenta troféu do Barezão 2025 em cerimônia de lançamento nesta quarta-feira

O início do Campeonato Amazonense 2025 está cada vez mais próximo e, nesta quarta-feira (8), a Federação Amazonense de Futebol (FAF) realiza a cerimônia de lançamento da competição mais importante do futebol baré. A entidade divulgará novidades como a nova logo do torneio e o troféu do Barezão 2025.

O evento acontece no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia, às 19h30, e o presidente da FAF, Ednailson Rozenha, comentou sobre as expectativas para a realização do terceiro Estadual sob sua gestão.

“Assim como foi nos dois anos anteriores, estamos muito motivados para mais uma disputa histórica. Teremos em campo oito equipes muito qualificadas, que protagonizarão duelos marcantes. Tenho certeza que este ano, o nosso Barezão terá um nível ainda maior e essa evolução não vai parar por aqui”, declarou.

A cerimônia de lançamento do Barezão 2025 contará com a presença de representantes dos oito clubes que disputarão o campeonato, além de autoridades e da imprensa.

Barezão 2025

Com oito postulantes ao título, o Barezão 2025 começa no dia 23 de janeiro, com o confronto entre o atual campeão Manaus FC e o maior campeão estadual, Nacional FC, na Arena da Amazônia. Também estão na disputa Amazonas FC, Manauara EC, Princesa do Solimões EC, RPE Parintins FC, São Raimundo EC e o estreante Sete FC.

Conforme regulamento, o campeão e o vice do Barezão 2025 conquistam vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D de 2026. Caso um dos finalistas já tenham vaga no Campeonato Brasileiro, o clube com a melhor campanha geral herda a vaga na quarta divisão nacional.

