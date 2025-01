Carcereira brasileira é presa após relação sexual com detento em cadeia de Londres

Ato sexual ocorreu em junho de 2024 e foi gravado com celular não autorizado, o que agravou a condenação da brasileira

A ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu, brasileira de 30 anos que mora no sudoeste de Londres, foi condenada na última segunda-feira (6) a 15 meses de prisão por “má conduta em cargo público”.

Em 25 de junho de 2024, quando estava em serviço, a carcereira brasileira foi filmada, de forma consensual, em ato sexual com um detento da prisão de HMP Wandsworth, uma das maiores e mais problemáticas de Londres. A gravação foi realizada por outro preso que estava no local e utilizava um celular clandestino. A investigação policial começou quando as imagens foram publicadas nas redes sociais.

Em declaração no Tribunal da Coroa de Isleworth, Andrew Davy, o diretor da prisão de Wandsworth, afirmou que o comportamento da brasileira levou ”menos de um dia para desfazer os anos de trabalho das mulheres que trabalham no presídio masculino”. Davy ainda destacou que, após o episódio, as agentes estão sendo fortemente assediadas pelos detentos.

Para o juiz Edmunds, o fato de Linda Abreu ter deixado as chaves das celas e o rádio de comunicação expostos e em risco agravou muito o caso, além da ex-agente ter permitido a entrada e uso de um celular ilegal no presídio, o que afetou a reputação do serviço prisional.

Em julho, quando investigações do caso avançaram, a brasileira se declarou culpada. Na época, ela foi presa e liberada após audiência de custódia, mas com a restrições – não poderia acessar aeroportos. Linda foi presa novamente em 29 de dezembro de 2024, no Aeroporto de Heathrow, em Londres, enquanto tentava embarcar para Madrid, na Espanha, com o pai.

Antes de ser detida, a brasileira atuava como modelo e era famosa por ter uma conta na plataforma de conteúdo para adultos OnlyFans, onde se apresentava como “La Madre”. Ela criava vídeos para a plataforma ao lado do esposo Nathan Richardson, que é lutador de MMA.

Segundo o jornal inglês The Sun, Linda cumprirá apenas metade da pena presa. A outra metade será concluída, caso a brasileira mantenha um bom comportamento, em regime condicional.

*Com informações SBT News

