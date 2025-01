Médico e técnica de enfermagem morrem após ambulância do Samu capotar na BR-174

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) capotou e caiu em um barranco na BR-174, no interior do Amazonas, deixando dois profissionais de saúde mortos e outras duas pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (8).

As vítimas mortas foram identificadas como:

Cleonice da Conceição Ferreira, que era técnica de enfermagem ,

, Edson Marley Lopes, médico.

Os feridos no acidente envolvendo a ambulância do Samu na BR-174 são uma enfermeira e o motorista, ambos da ambulância que pertencia ao município de Presidente Figueiredo, cidade para a qual as vítimas estavam a caminho no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira, no km 40 da rodovia, que liga Manaus a Boa Vista. A ambulância perdeu o controle devido à forte chuva, saiu da pista e seguiu em direção a uma área de mata. O impacto fez com que o veículo capotasse e ficasse completamente destruído.

Equipes do Samu de Manaus foram acionadas para o resgate, e as vítimas sobreviventes foram levadas para a capital. O motorista e a enfermeira feridos foram encaminhados aos prontos-socorros Platão Araújo e 28 de Agosto, respectivamente. Não há atualização sobre o estado de saúde deles.

A Prefeitura de Presidente Figueiredo informou que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social e outras pastas, com o apoio do Governo do Estado, estão prestando suporte às vítimas. As famílias das vítimas já estão se dirigindo ao hospital, e aguardo atualizações sobre o caso.

A Polícia Civil deve investigar o acidente.

