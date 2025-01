Confirmação de matrículas por reordenamento em escolas públicas de Manaus encerra nesta quarta

Caso o aluno não confirme sua matrícula dentro do prazo, ele perderá a vaga e precisará solicitar novamente durante o período de retardatários, a partir de 20 de janeiro.

O prazo para confirmar a matrícula dos estudantes da rede pública de ensino de Manaus, por meio do processo de reordenamento, termina nesta quarta-feira (8). Caso o aluno não confirme sua matrícula dentro do prazo, ele perderá a vaga e precisará solicitar novamente durante o período de retardatários, a partir de 20 de janeiro.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar solicita que pais e responsáveis entreguem a documentação necessária na nova unidade escolar onde o aluno foi reordenado. A escola já informou aos responsáveis qual unidade de ensino o aluno irá frequentar em 2025.

Importância da Entrega da Documentação

A Gerência de Matrículas da Secretaria de Educação alertou que, sem a entrega dos documentos, a vaga será disponibilizada novamente no sistema e poderá ser reservada por outro aluno durante o período de matrícula de novos estudantes. Irlanda Araújo, Gerente de Matrículas, ressaltou que é imprescindível que os responsáveis entreguem os documentos na nova escola para garantir a vaga do aluno.

Mesmo que os pais não concordem com a escola para a qual o aluno foi reordenado, é necessário confirmar a matrícula. “A matrícula deve ser confirmada na escola designada para garantir que o aluno seja registrado no sistema da rede pública para 2025. Caso o responsável não aceite a escola devido a questões de deslocamento, ele poderá solicitar a troca no período de transferências, desde que haja vaga”, explicou Irlanda Araújo.

Documentos Necessários para a Confirmação da Matrícula

Para confirmar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de escolaridade original (Guia de Transferência, Histórico Escolar ou Declaração de Transferência);

Certidão de nascimento (original e cópia);

CPF e RG do aluno (original e cópia, para o Ensino Médio);

Cartão de vacinação (cópia);

Duas fotos 3×4 recentes do aluno;

Documento de identificação com foto do responsável (original e cópia).

Cronograma das Matrículas

O cronograma das matrículas para o ano letivo de 2025 pode ser consultado no site oficial: matriculas.am.gov.br.

9 a 10 de janeiro : Matrículas para alunos com deficiência (transferências e novos estudantes PCDs).

: Matrículas para alunos com deficiência (transferências e novos estudantes PCDs). 13 a 14 de janeiro : Período de transferência para alunos da rede pública.

: Período de transferência para alunos da rede pública. 15 a 17 de janeiro: Matrículas para novos alunos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱