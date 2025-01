Daniele Hypolito é exonerada de cargo após ser cotada para reality show

Os irmãos Daniele e Diego Hypolito, dois dos maiores nomes da ginástica brasileira, são cotados para integrar o “Camarote” do Big Brother Brasil 25.

A ex-ginasta, que até recentemente ocupava um cargo público no Rio de Janeiro, agora está fora de sua posição, o que só aumenta os rumores sobre a possível entrada no reality show.

Na última segunda-feira (6), Daniele foi exonerada do cargo de assessora especial na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A decisão foi tomada a pedido dela mesma, resultando em mais especulações sobre sua presença no programa.

Daniele já teve experiência com reality shows, participando do Power Couple Brasil em 2021, da Record, ao lado do marido Fábio Castro. Agora, ela pode estar se preparando para a nova edição do Big Brother Brasil, possivelmente com seu irmão, Diego Hypolito, também ex-ginasta e medalhista olímpico.

Na manhã desta terça-feira (7), Daniele postou um vídeo em que parecia sugerir uma preparação para algo grande, mencionando sua rotina agitada e compartilhando momentos descontraídos.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱