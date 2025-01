Ingressos à venda para Vasco x Madureira, em Manaus; saiba onde comprar

A venda de ingressos para Vasco e Madureira, que acontece em Manaus no dia 23 de janeiro, às 20h30 (horário de Manaus), abriu de forma online, nesta quarta-feira (8). O jogo na Arena da Amazônia será válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e os valores da entrada partem de R$ 129 e vão até R$ 458 – com taxa do site inclusa.

As vendas acontecem pelo site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/campeonato-carioca-2025-vasco-x-madureira-23-de-janeiro). Estudantes, idoso e professores da rede pública têm direito à meia-entrada.

Os setores estão divididos entre arquibancada superior; inferior sul, norte e leste; interior oeste VIP; e camarotes. A organização da partida vai realizar a retirada de ingressos, exclusivamente, no dia do jogo, de 9h às 20h30; os portões abrem às 17h. Segundo o site, serão disponibilizados quatro ingressos por CPF.

Time principal

O Vasco vai estrear seu time principal na temporada de 2025 em Manaus. O planejamento para a partida contra o Madureira foi confirmado pelo técnico Fábio Carille, em apresentação nesta terça-feira (7).

Até lá, o Vasco vai disputar as rodadas iniciais com uma equipe alternativa, recheada de jogadores do Sub-20 e sem as principais estrelas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱