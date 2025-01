Prazo para entrega de documentos do Bolsa Universidade encerra nesta sexta-feira (10)

O prazo para a entrega dos documentos dos candidatos classificados no processo seletivo do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025, da Prefeitura de Manaus, termina às 15h da próxima sexta-feira (10). O procedimento, previsto no edital da seleção, foi iniciado na última segunda-feira, 6, e acontece nas 22 Instituições de Ensino Superior (IES) particulares, parceiras do programa. Nos dois primeiros dias, aproximadamente 1300 selecionados já haviam feito a entrega.

Nesta quarta-feira, o diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Júnior Nunes, acompanhou a apresentação da documentação que comprova as informações inseridas no sistema no processo de inscrição dos candidatos.

“Esse o 14º programa de inclusão educacional promovido na gestão do prefeito David Almeida. Nesta etapa, os classificados com bolsas de 50%, 75% e 100% devem comparecer, até o dia 10, sexta-feira, às instituições para entregar os documentos. Após essa data, iniciaremos as etapas seguintes do processo. O remanejamento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. É uma nova oportunidade para os que ficaram na reserva”, explicou o diretor.

A entrega da documentação deve ser presencial, no horário das 8h às 15h. O candidato precisa apresentar a documentação – original e cópia –, para fins de comprovação das informações prestadas em sua inscrição. Não serão admitidas cópias ilegíveis. A Espi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), preparou atendimento preferencial para Pessoas com Deficiência (PcD), idosos e gestantes.

O candidato classificado que deixar de entregar os documentos exigidos, ou cuja renda declarada não seja a real, será automaticamente eliminado. Não é admitida a entrega de documentos fora do prazo estipulado. Quem estiver com a documentação conforme o exigido no edital, recebe o encaminhamento de matrícula para adesão ao benefício, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das IES.

A estudante Cássia de Lima Silva, 26 anos, vai cursar Biomedicina, graças ao Bolsa Universidade. “Estou muito emocionada, muito feliz. A bolsa é uma oportunidade para quem quer seguir carreira, ou renovar os estudos, e eu estou muito feliz”, comentou.

A candidata Marilza Souza Alves, 33 anos, agradeceu à Prefeitura de Manaus pela criação do programa Bolsa Universidade. “Porque ajuda muitas pessoas que não podem pagar as mensalidades. Ganhar uma bolsa ajuda muito a quem quer estudar, quer ter uma profissão de verdade. Estou muito feliz por ter conseguido e não vejo a hora de começarem as aulas e um dia, eu chegar a ser professora”, disse.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱