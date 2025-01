Bolsonaro critica fala de Lula sobre amantes e se declara para Michelle

A frase do presidente foi dita enquanto ele comparava sua dedicação à democracia. “Eu diria que sou um amante da democracia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu à declaração de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre amantes e esposas. Durante um evento no Palácio do Planalto, em alusão aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, Lula afirmou que “os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres”.

A frase do presidente foi dita enquanto ele comparava sua dedicação à democracia. “Eu diria que sou um amante da democracia. Não sou nem marido, sou amante, porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres, e eu sou um amante da democracia”, declarou Lula, gerando repercussão negativa.

A fala foi amplamente criticada nas redes sociais, especialmente por opositores políticos, como Jair Bolsonaro.

Bolsonaro defende valores familiares

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro não poupou críticas ao petista. “Quer dizer, segundo Lula, que maridos amam mais as amantes? Esse é o chefe da nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão?”, questionou o ex-presidente.

Bolsonaro também destacou sua visão sobre os valores familiares. “A família é a base da sociedade, dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa, e, com toda certeza, a grande maioria dos maridos também é”, disse o ex-presidente, casado com Michelle Bolsonaro desde 2007.

Repercussão pública

A declaração de Lula gerou controvérsias, com internautas dividindo opiniões. Enquanto aliados minimizaram a fala, classificando-a como uma metáfora, críticos acusaram o presidente de desrespeitar valores familiares.

A polêmica ocorre em um momento de atenção para os discursos públicos de Lula, que têm sido amplamente analisados pela oposição e pela mídia.

