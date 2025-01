Inserção de DIU tem aumento de 37% em Manaus; saiba como acessar o serviço gratuito

Com foco no planejamento reprodutivo, Manaus registra crescimento na oferta de DIUs e amplia unidades de referência na rede de saúde.

A Prefeitura de Manaus registrou um aumento de 37,08% na inserção de Dispositivos Intrauterinos (DIUs) em 2024, com um total de 1.172 procedimentos realizados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Esse número supera os 855 procedimentos realizados no ano anterior, marcando um avanço significativo nas ações de saúde voltadas para o planejamento reprodutivo

Unidades de saúde qualificadas para o procedimento

A secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, destacou que a ampliação do serviço foi uma prioridade da atual gestão. O número de unidades de referência para a inserção do DIU aumentou de quatro para 23, abrangendo todas as zonas de saúde: Norte, Leste, Oeste, Sul e rural. Além disso, a maternidade Dr. Moura Tapajóz realizou 828 inserções em 2024.

“Estamos qualificando médicos de outras 12 unidades para oferecer o serviço ainda este ano, com o objetivo de garantir uma gravidez saudável e reduzir mortalidade materna e neonatal”, afirmou Aline Martins.

Benefícios do DIU para a saúde da mulher

O DIU de cobre, disponível gratuitamente pelo SUS, é um método contraceptivo de longa duração com eficácia superior a 99%. Ele não interfere na lactação e pode ser utilizado por até 10 anos. Mulheres com contraindicação ao uso de estrogênio, que amamentam, ou com condições específicas como hipertensão, obesidade e diabetes, são beneficiadas pela sua segurança e eficácia.

“Basta buscar uma unidade de referência com o Cartão Nacional de Saúde ou CPF para agendar a consulta inicial”, orienta Lúcia Freitas, chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa.

Como acessar o serviço de inserção do DIU

O DIU está disponível em todas as unidades de referência do programa de Planejamento Sexual e Reprodutivo da Semsa. Jovens a partir de 14 anos também podem acessar o serviço, desde que acompanhadas por um responsável.

Segundo Lúcia Freitas, a oferta ampliada reflete o trabalho contínuo das equipes de saúde em orientar e acolher as usuárias. “Nosso objetivo é fortalecer o planejamento reprodutivo e garantir mais qualidade de vida às mulheres atendidas pelo SUS”.

