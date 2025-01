Questão ambiental Amazônica é tema de roda de conversa na Valer Teatro

A pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) Dra. Violeta Refkalefsky Loureiro está em Manaus e abre, nesta quinta-feira (9), às 19h, a primeira ‘Roda de Conversa’ da Valer Teatro, no Largo São Sebastião, Centro. Autora de diversas obras sobre o pensamento econômico e sociocultural da região, Violeta abordará o tema “A questão ambiental amazônica”, iniciando os debates sobre a COP 30, conferência global sobre o clima, que será realizada este ano em Belém. A entrada é gratuita.

Para a professora doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer Neiza Teixeira, o convite para a pesquisadora abrir o projeto “Roda de Conversa” foi motivado pela necessidade de as pessoas terem uma compreensão da Amazônia contemporânea, a qual Violeta Loureiro é uma das consagradas especialistas do País.

“A professora e pesquisadora Violeta Loureiro, agraciada com o Prêmio Florestan Fernandes em 2021, pela sua contribuição ao desenvolvimento da Sociologia no Brasil, é uma das mais importantes pesquisadoras dos problemas amazônicos. Como sabemos, a área do Estado do Pará é uma das mais conflituosas da Região Norte e do País, daí a relevância da sua presença no início da programação da nossa Roda de Conversa. O encontro também servirá como o início das nossas discussões de temas que serão abordados na COP 30, em Belém, capital do Estado do Pará”.

Neiza explicou que o projeto ‘Roda de Conversa’, será realizado mensalmente, em determinadas quintas-feiras, com um professor, escritor ou intelectual convidado para falar sobre determinado tema, autor ou obra. Será um bate-papo com profissionais especializados em suas áreas de atuação.

“A Roda de Conversa tem a finalidade de trazer, em determinadas quintas-feiras, pessoas influentes nas universidades, nos centros de pesquisas, na cena cultural ou na literatura, para falar sobre temas que poderão gerar reflexões ou inquietações no público ouvinte. Nós também visamos formar um público leitor, que tenha a capacidade de compreender, gerar discussões e participar na solução de problemas que merecem ser vistos com urgência”.

Sobre Violeta Loureiro

Violeta é graduada em Ciências Sociais pela UFPA (1969), fez mestrado em Sociologia na Unicamp (1985), doutorado no Institut des Hautes Études de l`Amérique Latine, – Lheal, em Paris, França (1994), pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal (2006).

No conjunto de suas atividades profissionais, destaca-se a sua contribuição para o desenvolvimento da Sociologia nos Estados do Pará e na Amazônia.

Feitos que foram reconhecidos com o título de Professora Emérita, concedido pela UFPA, em 2015 e, em 2021, o Prêmio Florestan Fernandes, pela Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), homenagens que se agregaram a outros prêmios que lhes foram concedidos ao longo dos anos, em grande parte, por sua atuação em defesa da educação pública e de qualidade.

Obras da autora

“A pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito”, Ed. Valer, 2023.

“Amazônia – colônia do Brasil”, Manaus, Ed. Valer-Manaus, 2022.

“Amazônia – Estado, homem, natureza”. 4 ed. Belém: Cultural Brasil, 2019.

“A Amazônia no século XXI: novas formas de desenvolvimento”. São Paulo: Empório do Livro, 2009.

“Os parceiros do mar”, Belém: CNPq/MPEG,1985.

Serviço

Evento: Roda de Conversa com Violeta Loureiro

Tema: “A questão ambiental amazônica”

Quando: Quinta-feira, 9 de janeiro, às 19h

Onde: No salão de eventos da Editora Valer, anexo da Valer Teatro (José Clemente, 600, Centro, no Largo São Sebastião)

Quanto: Entrada gratuita

