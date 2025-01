VÍDEO: Incêndios em Los Angeles causam 5 mortos e forçam evacuação de 100 mil pessoas

Pelo menos cinco pessoas morreram e 100 mil estão sob ordem de retirada enquanto quatro incêndios florestais atingem diferentes áreas da cidade de Los Angeles, na costa Oeste dos Estados Unidos. O Governo da Califórnia mobilizou mais de 1.400 bombeiros, incluindo agentes da reserva, para auxiliar no combate às chamas, que estão fora de controle e já destruíram mais de mil estruturas e ameaçam outras 28 mil, segundo autoridades locais.

As vítimas estavam na área de Altadena, ao norte de Pasadena, aonde o incêndio Eaton já queimou cerca de 4 quilômetros quadrados. As chamas começaram na noite de terça-feira (7), perto de uma reserva natural ao nordeste de Los Angeles, e se espalharam rapidamente devido aos ventos conhecidos como Santa Ana, que atingiram 97 km/h em alguns locais, chegando a 112 km/h na madrugada desta quarta (8), de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles.

Outro incêndio, que começou horas antes e é o maior até o momento, devastou o bairro Pacific Palisades, a Oeste de Los Angeles, uma área costeira com casas de celebridades. Na pressa para escapar, as vias ficaram intransitáveis, com muitas pessoas abandonando seus veículos e fugindo a pé.

O congestionamento na Palisades Drive impediu a passagem de veículos de emergência, forçando o uso de um trator para empurrar os carros abandonados para o lado e criar um caminho. Imagens da Pacific Coast Highway mostraram destruição generalizada de casas e comércios ao longo da famosa estrada.

Ao Norte de Los Angeles, o bairro de Vale de San Fernando é ameaçado por dois incêndios florestais, o Hurst e Woodley. Juntos, eles já queimaram mais de 230 hectares. O incêndio Woodley é o único que está sob controle.

*Com informações SBT News

