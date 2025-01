Big Day: saiba quando começa a sair a lista de participantes do BBB 25

O tão aguardado anúncio dos participantes do BBB 25 acontece nesta quinta-feira (9)! Durante a programação da TV Globo, ao longo da tarde e noite, os nomes dos novos confinados serão revelados nos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo.

Tadeu Schmidt na Casa: Quem Está no Jogo?

Tadeu Schmidt estará na casa para apresentar quem estará garantido nesta edição, prometendo muitas surpresas! Ainda não há informações sobre a premiação da temporada, mas o grande começo do BBB 25 está marcado para o dia 13 de janeiro.

E já tem gente se preparando, pois os participantes estão confinados desde sábado (4), em um hotel isolado, como revelou o colunista Lucas Pasin.

Eliminações Sem Público: Decisão da Globo

A Globo manteve o suspense e decidiu que as eliminações continuam sem a presença do público. Embora houvesse planos de retomar a plateia, a emissora preferiu manter o formato sem os espectadores, já que as entrevistas com Tadeu têm garantido ótima audiência, e a presença do público poderia interferir na dinâmica do programa.

Novidades no Multishow: Ana Clara e Ed Gama à Frente do ‘Big Show’

Outra novidade para os fãs é o Big Show, novo programa comandado por Ana Clara e Ed Gama, que substitui A Eliminação e vai ao ar toda segunda-feira no Multishow. E, claro, ex-BBBs estão de volta para fazer parte do novo conteúdo: Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel comandarão Bate-Papo BBB, Flashes do BBB e Mesacast BBB, respectivamente.

Exclusividade no Globoplay: Fim do Pay-Per-View

Uma mudança importante: a Globo cancelou o pay-per-view, e agora todas as câmeras exclusivas do reality estarão disponíveis no Globoplay. E tem mais! Os participantes do BBB 25 entrarão em duplas — tanto os do grupo Camarote quanto do grupo Pipoca — trazendo um toque extra de emoção.

Rodrigo Dourado no Comando: O Novo “Big Boss”

Rodrigo Dourado assume o cargo de Boninho e será o novo “Big Boss”, liderando a edição com sua visão criativa. Para completar, a temporada celebra os 60 anos da Globo, e a decoração da casa será inspirada em grandes momentos da história da emissora. Alane, do BBB 24, até deu um spoiler, revelando que a academia terá uma vibe nostálgica de Malhação.

O BBB 25 Está Chegando: Prepare-se!

O BBB 25 promete! Fique ligado e não perca nenhuma novidade!

