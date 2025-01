VÍDEO FORTE: Avião de pequeno porte cai e explode em praia

Um avião de pequeno porte explodiu após sair da pista em Ubatuba, no litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9).

O que aconteceu

O acidente ocorreu na Praia do Cruzeiro, próxima ao Aeroporto Estadual de Ubatuba. Equipes de resgate estão no local para verificar o número de passageiros a bordo da aeronave.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o avião saiu da pista em alta velocidade e explodiu. Na hora do incidente, pessoas passavam pelo calçadão, mas até o momento não há informações sobre possíveis feridos entre os transeuntes.

Condições climáticas

Chovia no momento do acidente. Ubatuba foi uma das cidades que mais registraram chuva no estado nas últimas 24 horas, com 100 milímetros de precipitação e alagamentos, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.

Investigações em andamento

A investigação sobre o acidente está sendo conduzida pelo Cenipa, responsável pela apuração de incidentes aéreos. A Rede VOA, que administra o aeroporto, também foi contatada e está aguardando posicionamento. O caso será atualizado conforme novas informações forem divulgadas.

