Piloto morre em queda de avião; familiares de fazendeira sobrevivem

A tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), na Praia do Cruzeiro.

O acidente de avião em Ubatuba, no litoral de São Paulo, deixou um morto e quatro sobreviventes, entre eles familiares da fazendeira Maria Fries. A tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), na Praia do Cruzeiro.

O piloto Paulo Seghetto, de Goiânia, não resistiu aos ferimentos e morreu após a explosão da aeronave, que estava com a filha, Mireylle Fries, o genro e os netos da fazendeira.

O avião, de matrícula PR-GFS e modelo 525, pertencia à família Fries, tradicional produtora rural de Goiás. A aeronave decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros e tentou pousar em Ubatuba, mas as condições meteorológicas adversas, com chuva e pista molhada, dificultaram a manobra.

A Santa Casa de Ubatuba informou que os feridos estão estáveis e sendo atendidos.

Vídeos mostram o avião passando pela pista que margeia a praia antes de explodir. Uma pessoa que estava na orla também ficou ferida, mas não estava no avião.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para investigar as causas do acidente.

IMAGENS FORTES: Avião de pequeno porte cai no litoral de São Paulo

