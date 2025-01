Deputado Thiago Abrahim apresenta balanço de atividades e destaca investimentos no interior do AM

Em 2024, o deputado Thiago Abrahim apresenta seu balanço de atividades e destaca suas ações voltadas para o desenvolvimento do interior do Amazonas, com ênfase em educação e inclusão.

Manaus -AM – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) fez um balanço de suas atividades parlamentares em 2024, destacando a apresentação de 37 projetos de lei ordinária, dos quais 22 foram sancionados e transformados em leis no estado do Amazonas. As iniciativas contemplam áreas essenciais, como o desenvolvimento econômico, a inclusão social, e o bem-estar das populações mais vulneráveis, como doadores de órgãos, consumidores, produtores rurais e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas palavras, Abrahim ressaltou a importância de sua atuação em prol das comunidades do interior:

“Como deputado vindo do interior, minha missão na Assembleia Legislativa é garantir que as necessidades do interior sejam ouvidas e atendidas, promovendo seu desenvolvimento econômico e criando fontes de renda sustentáveis.”

Iniciativas destacadas:

Entre as leis sancionadas, Abrahim destacou ações voltadas para a educação, a inclusão de mães que cuidam de filhos com necessidades especiais e programas de apoio aos pequenos produtores.

“Incentivar a educação e ampliar oportunidades para as mães que enfrentam desafios ao cuidar de filhos com condições especiais estão no centro das minhas prioridades”, afirmou o parlamentar.

Outro ponto importante foi o investimento em emendas para o interior do Amazonas, somando R$ 20.678.842,23 ao longo do ano.

“Esses recursos visam transformar a realidade do interior, oferecendo infraestrutura e educação de qualidade”, declarou Abrahim.

Projeto de educação no interior:

Uma das maiores conquistas foi a instalação do primeiro Polo Rural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na Vila de Novo Remanso. Esse projeto é um marco no interior do Amazonas, proporcionando acesso ao ensino superior.

“O primeiro vestibular para o curso de agroecologia foi um grande passo para transformar a vida de jovens e adultos da região. Levamos a educação de nível superior para todos, impulsionando o desenvolvimento regional”, destacou o deputado.

Abrahim também enfatizou a importância de ouvir as necessidades das comunidades do interior:

“Em 2024, visitamos vários municípios e ouvimos atentamente as demandas locais, levando melhorias essenciais para a população. Além disso, elaboramos 206 requerimentos que foram indicativos ao governo estadual e prefeituras para a regularização de diversas questões”, explicou.









Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱