Desapego Solidário: Campanha arrecada doações para famílias atendidas pelo GACC Amazonas

A campanha “Desapego Solidário” 2025 recebe doações, até dia 31 de janeiro, que serão destinadas às crianças, adolescentes e famílias atendidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM).

Os itens podem ser roupas, brinquedos, calçados, acessórios e outros artigos em bom estado para pacientes em tratamento contra o câncer. Todos os materiais recebidos passam por um cuidadoso processo de triagem para serem entregues de forma digna às famílias acolhidas.

“Em 2024, graças à generosidade de todos que participaram da nossa campanha de desapego, conseguimos beneficiar mais de 200 famílias, promovendo um impacto direto e significativo na vida de muitas delas. Realizamos um bazar solidário que foi marcado por um clima de acolhimento e lazer, onde cada família teve a oportunidade de escolher os itens que mais precisavam, como roupas, sapatos e outros”, disse Simy Essucy, Gerente Operacional do GACC-AM.

“Esses momentos de descontração e apoio são fundamentais para fortalecermos nossa missão de oferecer suporte às famílias atendidas pelo GACC, reafirmando nosso compromisso de seguir ajudando aqueles que mais precisam. Agradecemos a todos os que contribuem e fazem parte da cura. Juntos, continuamos a transformar vidas!”

Parceria

Pelo terceiro ano consecutivo, a rede amazonense de Supermercados Super Nova se junta a GACC-AM, disponibilizando postos de coleta em todas as seis unidades da empresa em Manaus.

“Muito se tem falado na moda circular sobre o uso consciente de roupas, acessórios, sapatos porque é muito rápido que você compra, usa e não precisa mais daquele produto. Mas o que não lhe serve mais, não significa que não vai servir para outras pessoas, por isso, que a venda e o consumo em brechós, até mesmo de marcas de luxo, tem sido um artifício hoje em dia. E a sacada do brechó do GACC é muito interessante, o ‘desapegue’ do Gacc tem duas pegadas, tanto você pode desapegar para que seja feito o brechó e arrecade recursos para as necessidades do ano do GACC quanto às necessidades de pessoas que vêm do interior com suas famílias para fazer o tratamento, e eles não têm nem mesmo o recurso para ter roupas, sapatos e outras necessidades, e eles precisam urgentemente daquelas peças de forma imediata. Transforme seu desapego em esperança. Juntos somos mais fortes. Faça parte da cura”, destacou Elisama Brito, cofundadora do Super Nova.

Onde doar?

As doações para o “Desapego Solidário” podem ser feitas até o dia 31 de janeiro em 7 endereços, como as seis unidades da rede de Supermercados Super Nova em Manaus durante o horário comercial, a partir das 7h:

1. Nova Cidade – Av. Margarita, quadra 247, n° 35 – Nova Cidade

2. Oswaldo Frota – R. Iritama, 128 – Cidade Nova

3. Manoa – Avenida Francisco Queiroz, n° 37 – Manoa

4. Colônia Terra Nova – Rua Êxodo, n° 19 – Colônia Terra Nova

5. Zumbi – Avenida Cosme Ferreira, n° 5702 – Zumbi

6. Parque Mosaico – Av. Desembargador João Machado, s/n, Planalto

Além disso, é possível levar os objetos para mais 2 locais:

7. Sede do GAAC Amazonas – (Rua Domingos Jorge Velho, nº 14 – Dom Pedro) – 08h às 17h

Podem ser entregues nos postos de coleta produtos como camisas, camisetas, calças, sapatos e brinquedos em bom estado. Não serão aceitos: roupas rasgadas, manchadas, brinquedos e calçados fora do estado de uso. Não há restrição quanto à idade para doar. Após o recebimento dos materiais, a equipe do GACC irá fazer uma triagem antes de encaminhá-los para os novos donos. A campanha encerra no dia 31 de janeiro, mas antes disso, no último sábado (25), haverá o Dia “D” como forma de mobilizar a população a participar da iniciativa.

Para mais informações, basta acessar as redes sociais @gaccamazonas ou entrar em contato por meio do WhatsApp da Central de Doações (92) 3659-5000.

Sobre o GACC Amazonas

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM) é uma organização sem fins lucrativos que há 25 anos atua para viabilizar a cura do câncer em crianças e adolescentes, promovendo também o bem-estar físico, emocional e social de suas famílias.

Durante esse período, a instituição já apoiou mais de 1.200 crianças e adolescentes, oferecendo suporte essencial em sua jornada de tratamento.

Os pacientes atendidos pelo GACC-AM precisam de condições adequadas para alcançar a cura do câncer. Por isso, a instituição fornece regularmente kits suplementares para garantir os nutrientes necessários e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, contribui com o transporte para consultas e tratamentos, assegurando que todos compareçam pontualmente aos atendimentos médicos.

Para aqueles que vêm de outras cidades e não possuem estadia em Manaus, o GACC oferece ainda serviços de hotelaria, garantindo acolhimento e suporte durante o tratamento.

Em 2024, o GACC-AM realizou mais de 60 mil atendimentos, com cada criança recebendo, em média, 40 atendimentos. Essa assistência é possível graças às doações da sociedade e à arrecadação gerada pela venda de produtos solidários. Além do trabalho assistencial, o GACC-AM busca conscientizar a população e aproximar a sociedade da causa, reforçando a importância da solidariedade e das doações para a continuidade de suas ações.

Junte-se a nós e faça a diferença na vida de muitas famílias! Para conhecer mais sobre nossos programas e projetos, acesse: www.doegacc.org.br

