Michele Aracaty é a primeira mulher a assumir a presidência do Corecon-AM/RR em 53 anos

Em eleição realizada nesta quarta-feira (8), a economista e professora pós-doutora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Michele Lins Aracaty e Silva, foi a escolhida para presidir o Conselho Regional de Economia (Corecon-AM/RR) neste ano de 2025. Ela foi eleita pela maioria simples dentre os conselheiros regionais da autarquia, que também elegeram a economista Karla Martins como vice-presidenta.

Michele torna-se a terceira mulher a ocupar a presidência do Corecon, desde a sua fundação, em 1971. A eleição reforça o avanço da representatividade feminina na liderança de importantes instituições econômicas do estado.

“É com muita alegria e desafio que recebo a notícia de que irei presidir o Conselho Regional de Economia, ao lado da vice-presidenta Karla Martins. Uma entidade tão respeitada, importante para a sociedade e que atua no registro e fiscalização da profissão de economistas do Amazonas e de Roraima. Já tive a satisfação de ser vice-presidenta desse Conselho, como também conselheira efetiva, onde pude atuar em muitos projetos exitosos. Assim, iniciamos uma nova gestão, com garra e coragem para desenvolver ações em prol dos nossos profissionais, estudantes e também poder contribuir, por meio de palestras, debates, entrevistas e comentários econômicos, com a população do Amazonas”, declarou Aracaty.

A nova gestão assume o compromisso de fortalecer a atuação do Corecon, promover iniciativas que valorizem a profissão, ampliar o impacto da economia nos estados do Amazonas e Roraima, reaproximar o Conselho das universidades, reativar os Corecons Acadêmicos e promover mais espaço a novos economistas recém-formados.

Para a vice-presidenta Karla Martins, que é também conselheira efetiva da entidade, o sentimento é de gratidão a todos os conselheiros e conselheiras que acreditaram no seu potencial para ajudar a dirigir o Corecon, ao lado da presidenta Michele.

“Para retribuir toda essa confiança depositada nessa dupla de mulheres aguerridas, daremos o nosso melhor, atuando com empenho e dedicação junto à classe dos economistas”.

Karla é bacharela em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, com MBA em Gestão de Projetos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Atua no setor público com elaboração e avaliação de políticas públicas e gerenciamento de projetos, passando por pastas como Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atualmente, exerce o cargo de gerente Operacional na Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos. E já foi presidenta da Comissão da Mulher Economista, Diversidade e Sustentabilidade do Corecon-AM.

Presidência

Além de professora, Michele Aracaty também é pesquisadora e escritora, com vastas obras na área do desenvolvimento regional e da biodiversidade amazônica.

Em 2024, foi agraciada com o honroso título de Economista do Ano, concedido pelo Corecon, não apenas pela excelência profissional, mas também pelo comprometimento com o fortalecimento da profissão e da sociedade.

Ao longo de sua trajetória, ela atuou na área de consultoria econômica e, como docente, na orientação de inúmeros trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, além de projetos de Iniciação Científica e de Extensão.

Esteve no cargo de vice-presidenta do Corecon-AM em 2021, tendo a missão de coordenar o XII Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam).

Nesse mesmo ano, foi homenageada com a Cruz do Mérito da Economia, da Câmara Brasileira de Cultura do Amazonas, tornando-se “Dama Comendadora”.

É membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), da Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) e do Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável (Focos).

Além de membro na direção da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober) e coordenadora do GT 07 — Desenvolvimento Regional, Territorial e Regional desta instituição, como ainda ocupa a cadeira de número 71 da Academia de Literatura, Artes e Cultura da Amazônia (Alaca).

Em 2022, recebeu premiação do 22º Prêmio Cidade de Manaus; no ano seguinte, o Prêmio “Pena de Ouro”, entregue pela Alaca a algumas personalidades da cidade, dentre seus membros “imortais”, e em 2024, foi agraciada pela Câmara Municipal de Manaus com o Honra ao Mérito em Alusão ao Dia Internacional da Mulher.

