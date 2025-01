Suspeito de matar gari com mais de 14 facadas no Tarumã é preso no Pará

O homem foi preso no município de Monte Alegre, no estado do Pará.

Ualace Barros Barbosa, de 57 anos, foi preso no Pará, na quarta-feira (8), pelo homicídio qualificado de Ednaldo Silva dos Santos, 45. A vítima foi morta com mais de 14 facadas no dia 29 de dezembro de 2024, na rua Goiânia, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (09/01), o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, parabenizou a equipe da DEHS pela rápida atuação no caso e agradeceu o apoio das Polícias Civil e Militar do Pará, que localizaram e capturaram o suspeito no estado vizinho.

“Na ocasião do crime, o autor estava em um bar com sua companheira e passou a agredi-la fisicamente. A vítima, ao presenciar a cena, tentou intervir e acabou sendo morta de forma brutal, com mais de 14 golpes de faca. Também verificamos que o autor possui um histórico de violência doméstica”, informou Guilherme Torres.

Trabalho investigativo

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que as investigações começaram imediatamente após o crime. Segundo ele, uma equipe da delegacia esteve no local para apurar os fatos, identificando Ualace como o principal suspeito. Com base nas evidências coletadas, foi solicitado à Justiça um mandado de prisão, que foi rapidamente deferido.

“Ednaldo perdeu a vida de forma trágica ao tentar intervir em uma situação de violência. Ele presenciou a companheira do suspeito sendo agredida com tapas, socos e empurrões. Ao se aproximar para ajudar, acabou gerando uma discussão. Durante a briga, a vítima desferiu um soco no autor para conter as agressões. Minutos depois, ao sair do bar, foi surpreendido e atacado com facadas pelo suspeito”, explicou Cunha.

O delegado acrescentou que, durante as investigações, descobriu-se que Ualace havia fugido para o município de Monte Alegre, no Pará. A polícia daquele estado foi acionada para colaborar nas buscas, que resultaram na prisão do suspeito.

“Os policiais civis e militares do Pará iniciaram as buscas assim que foram acionados e, ontem, cumpriram a ordem judicial contra Ualace. É importante destacar que ele possui um histórico extenso de violência doméstica contra sua companheira, tanto no Amazonas quanto no Pará”, ressaltou Ricardo Cunha.

Procedimentos

Ualace Barros Barbosa responderá por homicídio qualificado e permanecerá à disposição da Justiça enquanto aguarda sua transferência para Manaus.

