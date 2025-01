Quem são os participantes do BBB 25? Veja a lista dos confirmados 

Os atores Vitoria Strada e Diogo Almeida, que já protagonizaram novelas na Globo, estão confirmados como participantes do BBB 25. Vitoria competirá ao lado de seu amigo Mateus Pires, enquanto Diogo entra no jogo com sua mãe, Vilma. A Globo revelará mais participantes ao longo da programação, com estreia marcada para a próxima segunda-feira (13).

Tadeu Schmidt, acompanhado pelo time da Rede BBB, será responsável por anunciar os confinados. A revelação acontecerá diretamente da casa do Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo, onde também será apresentada a nova decoração da residência.

Participantes confirmados e suas duplas

Vitoria Strada e Mateus Pires

A atriz, conhecida pelos papéis em Tempo de Amar (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020), entra no reality ao lado de seu melhor amigo, o arquiteto Mateus Pires. “Entrar no BBB foi a maior loucura que já fiz na minha vida”, declarou.

A atriz, conhecida pelos papéis em Tempo de Amar (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020), entra no reality ao lado de seu melhor amigo, o arquiteto Mateus Pires. “Entrar no BBB foi a maior loucura que já fiz na minha vida”, declarou. Edilberto e Raissa

Pai e filha, os artistas circenses Edilberto e Raissa viajam pelo interior do país apresentando espetáculos. “Minha filha é minha versão feminina, e juntos somos imbatíveis”, afirmou Edilberto.

Pai e filha, os artistas circenses Edilberto e Raissa viajam pelo interior do país apresentando espetáculos. “Minha filha é minha versão feminina, e juntos somos imbatíveis”, afirmou Edilberto. Camilla e Thamiris

Irmãs de personalidade oposta, Camilla e Thamiris nunca ficaram sem se falar, a pedido da mãe e da avó. “Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque só ela me atura”, brincou Thamiris.

Irmãs de personalidade oposta, Camilla e Thamiris nunca ficaram sem se falar, a pedido da mãe e da avó. “Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque só ela me atura”, brincou Thamiris. Aline e Vinícius

A policial militar Aline e seu melhor amigo, o promotor de eventos Vinícius, são uma dupla de Salvador que promete movimentar o jogo. “Já combinamos: quem tiver a oportunidade no jogo primeiro, puxa o outro”, afirmou Vinícius.

A policial militar Aline e seu melhor amigo, o promotor de eventos Vinícius, são uma dupla de Salvador que promete movimentar o jogo. “Já combinamos: quem tiver a oportunidade no jogo primeiro, puxa o outro”, afirmou Vinícius. Diogo Almeida e Vilma

O ator Diogo Almeida, protagonista de Amor Perfeito (2023) e psicólogo formado, entra na disputa ao lado de sua mãe, Vilma. “Somos a dupla ideal, um protege o outro”, comentou Diogo.

Novidades no BBB 25

A 25ª edição do reality será disputada em duplas, tanto no grupo Camarote quanto no Pipoca. A temporada marca os 60 anos da emissora e terá novidades na dinâmica do jogo.

Essa versão revisada melhora a coesão e elimina redundâncias, além de dar mais clareza às informações.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱