Escolas ribeirinhas iniciam ano letivo de forma antecipada por conta da seca no Rio Negro

O ano letivo de 29 escolas da zona ribeirinha do Rio Negro iniciou, nesta quinta-feira (9), de forma antecipada por conta da seca. A medida visa proporcionar um ciclo letivo mais estável e eficiente, aproveitando o período da subida das águas, que facilita o transporte escolar. A cerimônia de abertura ocorreu na Escola Municipal São José 1, na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no Tarumã-Mirim.

Com a antecipação do início das aulas para 1.529 alunos, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) busca garantir a regularidade das atividades educacionais. O cronograma têm 800 horas de atividades pedagógicas previstas. A secretaria quer evitar as interrupções causadas pelas cheias sazonais, que dificultam o acesso dos alunos às escolas.

A abertura teve “Educação Transforma Vidas” como tema. Na ocasião, o prefeito em exercício, Renato Junior, destacou que será fornecido todo o suporte logístico necessário para os alunos.

Cerimônia aconteceu na E. M. São José I. Foto: Divulgação

“Hoje estamos abrindo o ano letivo, e estamos muito satisfeitos em antecipar o início das aulas de 2025. Isso representa um passo importante para a educação de nossos alunos. Quero assegurar à população que estamos oferecendo todo o apoio logístico necessário, como o transporte fluvial e recursos suficientes, para que nossos estudantes possam iniciar as aulas com toda a qualidade e conforto que merecem”, afirmou Renato Junior.

A expectativa é que o ano letivo de 2025 proporcione um ambiente de aprendizado mais constante e com melhores resultados.

Expectativa

A aluna do 3º ano, Larissa Costa, fez uma apresentação intitulada “Cantos da Floresta” durante a abertura do ano letivo e destacou a alegria de retornar à sala de aula.

“Esperei alguns meses para voltar à minha escola e fiquei feliz, pois gosto de estudar. Aqui, já aprendi muitas coisas, principalmente em matemática. Hoje, me apresentei representando minha origem indígena e me sinto orgulhosa, porque sempre me dão a oportunidade de aprender cada vez mais”, relatou a aluna.

