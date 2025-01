Corpo de estudante desaparecido é encontrado dentro de geladeira

O corpo de Gabriel Alves Ferreira, 22 anos, foi encontrado em uma carcaça de geladeira na Avenida do Contorno, no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em avançado estado de decomposição, o corpo foi localizado no dia 3 de janeiro, mas só identificado nesta terça-feira (7). Gabriel, estudante de Educação Física e goleiro de aluguel, estava desaparecido desde o Réveillon.

No dia 31 de dezembro, Gabriel saiu para comemorar a virada do ano na Praia de Icaraí, em Niterói, acompanhado de quatro amigos. Após os fogos, o grupo decidiu prolongar as celebrações em uma festa no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa, conhecido como MACquinho, próximo ao Morro do Palácio.

De acordo com relatos, no local, houve uma confusão envolvendo um dos amigos de Gabriel e um homem apontado como traficante da comunidade vizinha. Durante o desentendimento, o homem teria agredido o amigo de Gabriel com uma coronhada. Gabriel tentou intervir, o que teria levado o agressor a perder a arma, que foi jogada fora pelo jovem. Segundo testemunhas, os traficantes teriam capturado Gabriel em uma escadaria próxima e o assassinado.

A Polícia Militar foi acionada na descoberta do corpo e isolou o local para perícia. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está conduzindo as investigações, ouvindo testemunhas e familiares para esclarecer o caso. A motivação e os responsáveis pelo crime ainda não foram oficialmente confirmados.

A família foi informada sobre a identificação do corpo na terça-feira. O enterro de Gabriel ocorreu no mesmo dia, às 13h30, no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.

