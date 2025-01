Venda presencial para Vasco x Madureira começa nesta quinta (9); confira locais

Venda online abriu, na quarta-feira (8), por meio do site Bilheteria Digital

A venda de ingressos para Vasco e Madureira começou, de forma presencial, nesta quinta-feira (9). A partida acontece na Arena da Amazônia, no dia 23 de janeiro, às 20h30 (horário de Manaus). A venda online abriu, na quarta-feira (8), por meio do site Bilheteria Digital.

O responsável pela realização da partida é o Metrópoles Sports. Para aqueles que forem prestigiar a partida e quiserem comprar os ingressos presencialmente, são cinco pontos físicos de venda.

Locais

Gigante da Colina – Sumáuma Park Shopping Manaus

Contato: (92) 98541-6446

Endereço: Avenida Noel Nutels, nº 1762, Loja nº 2123, Sumaúma Park Shopping, Cidade Nova, Manaus, CEP: 69.095-000

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, segunda à sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 21h

Gigante da Colina – Djalma Batista

Contato: (92) 99187-1335

Endereço: Avenida Djalma Batista, nº 1929, Loja 05, Nossa Senhora Das Graças, Manaus CEP 69095-000

Horário de Funcionamento: segunda a sexta, das 9h30 às 19h e sábado das 9h30 às 18h

Gigante da Colina – Amazonas Shopping

Contato: (92) 98502-2121

Endereço: Amazonas Shopping, Piso L1, Loja 306

Horário de Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 21h

BIBICELL (MANAUARA SHOPPING)

Endereço: Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis.

Horário de Funcionamento: 10 às 22h

BIBICELL (PONTA NEGRA)

Endereço: Av. Coronel Teixeira, 7077 – Nova Esperança.

Horário de Funcionamento: 8 às 21h

Valores

O jogo na Arena da Amazônia será válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e os valores da entrada, na venda online, partem de R$ 129 e vão até R$ 458 – com taxa do site inclusa.

