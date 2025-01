População de Manaus é orientada a se vacinar contra influenza até o dia 31 de janeiro

Com o objetivo de reforçar a prevenção de síndromes respiratórias e gripais, a Prefeitura de Manaus orienta a população a se vacinar contra a influenza (gripe) até o dia 31 de janeiro, data prevista para o encerramento da campanha de imunização contra a doença na capital. A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade e está disponível em mais de 160 pontos gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, enfatiza que a vacinação é a principal ferramenta para a prevenção da gripe, contribuindo para reduzir complicações, hospitalizações e óbitos, em especial entre grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.

“A vacina, hoje, está disponível para todas as faixas etárias, e quanto mais pessoas se vacinarem, melhor, pois isso colabora para diminuir a circulação do vírus e reduzir o risco de casos graves e internações, além de proteger as populações mais suscetíveis à doença”, explica.

Conforme Djalma, a demanda pela vacina contra a gripe teve aumento significativo nas últimas semanas, em razão das matrículas escolares. Somente nestes primeiros nove dias do ano, de acordo com dados da Semsa, foram aplicadas 24.265 doses do imunizante.

“A vacinação em Manaus continua até o dia 31 de janeiro, mas pode terminar mais cedo, caso se esgotem as doses disponíveis. Então não deixe para a última hora e procure o quanto antes uma unidade de saúde para assegurar sua dose”, orienta.

As salas de vacina da Semsa, aponta Djalma, estão distribuídas em todas as zonas da cidade e incluem unidades básicas de horário ampliado, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. A lista de pontos, com endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no site manaus.am.gov.br/semsa, no item “Vacinação”, ou pelo link direto bit.ly/salasinfluenza.

“Para receber a dose, basta que o usuário apresente documento oficial de identidade, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), e, se tiver, cartão de vacina”, complementa.

Cobertura

A campanha de vacinação contra a influenza iniciou em Manaus no dia 2 de setembro do ano passado, com a imunização de pessoas de 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. No final de novembro, a estratégia foi ampliada, passando a atender todos os públicos a partir de 6 meses de idade.

Até esta quinta-feira, 9/1, de acordo com dados da Semsa, foram aplicadas 336.310 doses da vacina influenza trivalente nos pontos de imunização da capital. O percentual de cobertura vacinal contra a doença é de 44,28%, considerando crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, gestantes, puérperas (até 45 dias do parto) e indígenas, abaixo da meta de 90% estabelecida para esses grupos.

“Reforçamos a importância da vacinação entre essas populações, pois elas estão entre as mais vulneráveis e com maior risco de desenvolver complicações, como sinusite e pneumonia”, pontua Djalma.

O subsecretário ressalta que a vacina contra a gripe é segura e pode ser administrada com outros imunizantes do calendário básico. “É preciso atenção somente em casos de doença febril aguda ou diagnóstico de Covid-19, em que a pessoa deve aguardar a melhora dos sintomas antes de receber a dose”.

Doença

A gripe é uma infecção respiratória aguda, causada pelo vírus Influenza dos tipos A e B. A doença afeta garganta, nariz e pulmões, provocando febre, coriza, tosse, dor de cabeça e mal-estar, entre outros sintomas.

Ao lado da vacinação, outros cuidados básicos podem contribuir para a prevenção da doença, incluindo lavar as mãos com água e sabão com frequência, evitar o contato próximo com pessoas infectadas e evitar tocar olhos, boca e nariz.

