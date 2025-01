Casal amazonense é confirmado no BBB 25

A rainha de bateria Arleane Marques e o marido, Marcelo Prata, foram confirmados como participantes do BBB 25, nesta quinta-feira (9). A dupla promete representar Manaus na casa mais vigiada do Brasil.

A 25ª edição do BBB traz uma novidade: os participantes competirão em duplas, tanto no grupo Camarote quanto no Pipoca. Entre os famosos confirmados estão Gracyanne Barbosa e Vitória Strada. O programa estreia na próxima segunda-feira (13) e marca os 60 anos da Globo, prometendo mudanças na dinâmica do jogo.

Arleane ganhou destaque ao conquistar o título de Rainha do Carnaval de Manaus em 2023, representando a Escola de Samba Grande Família. Agora, ela terá a oportunidade de brilhar em rede nacional, dividindo a experiência com o marido no maior reality show do país.

