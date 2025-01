Saiba mais sobre o casal amazonense que vai participar do BBB 25

Ela é rainha de bateria da Escola de Samba A Grande Família e Marcelo é professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Arleane Marques Marcelo Prata foram confirmados, nesta quinta-feira (9), como participantes do BBB 25 e já começaram agitar as redes sociais ganhando vários seguidores. O casal promete muito entregar muito entretimento. Ela é rainha de bateria da Escola de Samba A Grande Família e Marcelo é professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O romance de Arleane e Marcelo começou há 11 anos, durante um ensaio da escola de samba A Grande Família, em Manaus. O que parecia ser um encontro casual revelou-se o início de uma conexão marcada por coincidências impressionantes. Após se adicionarem nas redes sociais, uma amiga de Arleane, no dia seguinte, anunciou que iria apresentar “o homem da sua vida” — que, para a surpresa dela, era Marcelo, o mesmo com quem havia conversado na noite anterior. “Foi amor à primeira vista”, relembra Marcelo.

Essas coincidências se estenderam à tatuagem de Marcelo, feita aos 17 anos, que exibia uma mulher indígena ao lado de dois lobos. Anos depois, ele se casou com Arleane, uma mulher indígena, e juntos adotaram duas cachorrinhas, Mel e Leona, que curiosamente se pareciam com os lobos tatuados.

Eles destacam as diferenças que os completam: Arleane é extrovertida e corintiana, enquanto Marcelo é reservado e flamenguista. “O que me conquistou foi a energia dela, a alegria e a vontade que ela tem de viver”, comenta Marcelo. Já Arleane diz que Marcelo é “o pilar da sua vida”.

A confirmação no BBB 25 trouxe uma onda de popularidade para o casal, que vem ganhando milhares de seguidores nas redes sociais. A química entre os dois promete render momentos marcantes no reality. Arleane, inclusive, sugere que o público pode esperar cenas de romance: “Na hora que o fogo acender… acredito que sim, uma hora pode acontecer.”

Com uma trajetória que mistura amor, coincidências e uma relação sólida, Arleane e Marcelo estão prontos para encantar o público e buscar o prêmio da 25ª edição do reality, que será disputada em duplas e marca os 60 anos da Globo.

