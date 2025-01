Isabelle Nogueira declara torcida para casal de Manaus no BBB 25

A ex-BBB e Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, declarou torcida ao casal Arleane Marques e Marcelo Prata, confirmados como participantes do BBB 25. Isabelle, que foi destaque no BBB 24 ao chegar à final e conquistar o terceiro lugar, comentou em uma postagem de Arleane nas redes sociais: “Aaaaah! Já na torcida, cunhatã.”

No X, Isabelle escreveu: “É óbvio que já estou na torcida. A Arleane é genuinamente amazonense e com certeza nos representará muito bem juntamente com o seu marido. Além de muitooo bela é muito carismática. Tenho certeza que vcs tmbm vão amaaar essa bela amazonense”.

A declaração da ex-BBB reforça a força de Arleane e Marcelo, que já vêm ganhando milhares de seguidores e apoio popular desde o anúncio de sua participação. Isabelle, que conseguiu um feito notável ao unir as torcidas do Garantido e do Caprichoso durante sua trajetória no reality, mostra que continua cativando os fãs da cultura amazonense e ampliando sua influência ao apoiar representantes de Manaus no programa.

A postagem de Arleane, que celebra a entrada do casal na casa mais vigiada do Brasil, atraiu uma onda de reações positivas. O apoio de Isabelle fortalece ainda mais a torcida pela dupla, que promete levar carisma e representatividade para o BBB 25.

