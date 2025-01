Prefeito em exercício explica custos do transporte coletivo de Manaus

O prefeito em exercício e diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Renato Júnior, concedeu entrevista, nesta quinta-feira (9), à TV Acrítica, no programa Alô Cidade e apresentou dados de melhorias do transporte, além de explicar como é definida o valor da tarifa de ônibus.

Renato Junior ressaltou que a tarifa leva em conta diversos itens e é feito um amplo estudo por técnicos do IMMU.

“Hoje, a tarifa de ônibus na cidade de Manaus custa R$ 4,50, esse é o valor pago pelo usuário na catraca, em fevereiro, a tarifa sofrerá um reajuste. Um estudo está sendo realizado pelos técnicos do IMMU, que estão avaliando todo o custo do sistema. Hoje, uma passagem custa ao sistema entre R$ 7,50 a R$ 8,10 em média. Com o usuário pagando os R$ 4,50 na catraca, o restante do valor é subsidiado pela prefeitura. Esse custo da operação é formado pelo preço dos combustíveis, manutenção dos veículos, reajustes salariais que tiveram aumento por vários fatores. A tarifa vai sofrer reajuste, mas um reajuste justo”, citou.

Outro ponto destacado na entrevista foi a gratuidade aos estudantes da rede pública, que segundo o prefeito, continuarão com o benefício garantido. “O prefeito David Almeida foi o primeiro que deu gratuidade aos estudantes. Antes tinham meia-passagem, que era mais uma despesa às famílias. A população reconhece que o prefeito David está subsidiando o transporte, para que as crianças e adolescentes não paguem nenhum centavo. Mais uma coisa: terá o reajuste e será mantida a gratuidade aos estudantes da rede pública de ensino. Isto está assegurado”, frisou.

Em trecho da entrevista, o diretor-presidente lembrou que a frota de ônibus foi renovada com mais 420 novos veículos, além da implantação de câmeras de segurança. “Na gestão do prefeito, caiu mais de 70% os números de roubos em coletivos, a prefeitura faz sua parte com as câmeras de segurança”, destacou o prefeito.

Radares

A instalação dos radares também foi um dos temas discutido durante a entrevista. No momento, sete equipamentos de fiscalização eletrônica foram instalados em vários pontos da avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Em seu discurso, o prefeito em exercício avaliou como positivo a implementação do novo sistema, como medida necessária para salvar vidas e garantir a segurança viária na avenida.

“Os inimigos dos radares eletrônicos são os inimigos das regras, das leis, são aqueles que não querem a proteção da vida. O radar está única e exclusivamente ali para autuar quem está fora da lei do município. Manaus era uma das poucas cidades onde não haviam radares. Em contrapartida, em Manaus, havia vários acidentes com mortes. Então, não é justo que a irresponsabilidade de alguns poucos condutores, que excedam o limite de velocidade, acabem colocando em risco a vida de outros e deles próprios”, finalizou Renato Junior.

