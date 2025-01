Veja quem são as três duplas que disputam última vaga no BBB 25

Após a divulgação da primeira lista com 11 duplas participantes, agora o público vai escolher mais uma dupla para entrar no jogo. Três pares foram anunciados durante o Mais Você desta sexta-feira (10).

Cléber e Joseane

Técnica de enfermagem, Joseane, de 41 anos, escolheu o filho mais velho, Cléber, de 24 anos, para ser sua dupla em um sonho antigo: entrar BBB. “Sonho com isso desde a primeira edição”.

Cléber apostou alto para estar no reality show. O professor de Geografia, foi convocado para um concurso público no dia em que foi confinado para o programa. O baiano namora há 4 anos e prometeu não se envolver com ninguém na casa.

Com mania de organização e disposição para treta, Joseane revela que tem crush em Chay Suede e que se casou com um amigo do pai do seu primeiro filho.

Paula e Nicole

Mãe e filha sonham em entrar juntas no BBB 25. A similaridade entre as duas é tão forte que, frequentemente, Paula, de 48 anos, é confundida como irmã de Nicole, de 28 anos.

Paula se considera multifacetada: formada em jornalismo, trabalha como assessora de governança na prefeitura, de tempos em tempos vende queijo que traz de Minas Gerais, e tem uma agência de viagem online. Nas horas vagas, gosta de ir à praia de nudismo.

Foi Nicole que teve a ideia de se inscrever com a mãe para o BBB 25. A estudante chama atenção por sua risada característica, que as pessoas descrevem como “estranha”.

Guilherme e Joselma

Os “famosos” conflitos entre genros e sogras não se aplicam a Guilherme e Joselma, ambos de Olinda, Pernambuco. A relação dos dois é tão boa que formam uma das duplas que disputam vaga no BBB 25.

O fisioterapeuta Guilherme, que atende idosos em domicílio, não deixa de sonhar e nem de cuidar das pessoas. Em agosto de 2023, se casou com Letícia, que conheceu durante a faculdade. A família define Guilherme como “esquecido” e conta que ele já deixou de buscar a mulher algumas vezes.

Joselma, mas para os íntimos, Delma ou Del. A dona de casa de 54 anos é fã de Alcione e conta que ouvia as músicas da cantora no volume máximo quando sofria desilusão amorosa com o marido. Chegou a ser “expulsa” de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local após uma festa com som alto.

*Com informações Gshow















