Inscrições abertas para a 18ª edição da Maratona Kids em Manaus

Voltada para crianças de 2 a 14 anos, a corrida de obstáculos vai acontecer no dia 19 de janeiro, no estacionamento externo G1 do Shopping Ponta Negra



Manaus (AM) – Abertas inscrições para a 18ª Maratona Kids – edição Corrida de Obstáculos, tradicional corrida infantil voltada para crianças de 2 a 14 anos, que ocorre a partir das 16h do dia 19 de janeiro, no estacionamento externo G1 do Shopping Ponta Negra, em Manaus.

Mais do que uma simples corrida, a Maratona Kids é um evento infantil com diversas modalidades esportivas em percursos que vão de 50 a 300 metros, variando de acordo com a faixa etária do atleta. É a oportunidade para estimular as crianças à prática esportiva desde os primeiros anos de vida e introduzi-las de forma lúdica ao universo da corrida de rua, conta Jaqueline Remigio, organizadora do evento.

“A Maratona Kids busca estimular as crianças a praticarem atividade física de forma dinâmica, lúdica e divertida, despertando nelas o interesse pelo esporte e por uma vida mais ativa, ao mesmo tempo em que promove a interação entre pais e filhos. E a edição deste ano terá novidades, com um novo formato”, contou Jaqueline.

Este ano, além da tradicional corrida de obstáculos, a Maratona Kids contará com dois espaços especiais: uma pista de skate, liderada pela Libre Skate Park, e o Cantinho Honda, onde ocorrerão diversasatividades lúdicas.

A Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destacou a realização de mais uma edição da Maratona Kids no Shopping:

“A Maratona Kids é sempre um sucesso de público, pois é uma oportunidade de estimular a prática da atividade física de forma divertida e, também, de conhecer modalidades esportivas diferentes, literalmente, brincando, além de ser uma oportunidade de interação com outras crianças e de diversão nas férias escolares”, lembrou.

Inscrições

As inscrições para a 18ª Maratona Kids estão no site https://www.ticketsports.com.br/, com vagas limitadas. Crianças de até 6 anos participarão, se acompanhadas por um adulto.

Os atletas inscritos terão direito a um kit, composto por uma camisa oficial do evento, um número de peito oficial, uma toalha e uma sacola. Após o evento, os participantes receberão medalhas de participação e hidratação exclusiva.



A retirada dos kits será realizada no dia 18 de janeiro, das 11h às 21h, na loja Container Baby & Kids, localizada no 2º piso do Shopping Ponta Negra (L2). Para retirar os kits do atleta é preciso entregar, além do comprovante de inscrição, 1kg de alimento, que será destinado a entidades filantrópicas.

Sobre o Shopping Ponta Negra



Localizado no bairro Ponta Negra, o Shopping Ponta Negra, inaugurado em 2013, trouxe a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras. Reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis.

Leia mais:

Cia Sport Run em Manaus apresenta novo percurso para corrida 2025

Espaço temático da Turma da Mônica é inaugurado na zona Norte de Manaus

Veja quem são as três duplas que disputam última vaga no BBB 25

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱