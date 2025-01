Doença do carrapato mata pelo menos 80 cachorros no Amazonas

Pelo menos 80 cachorros morreram nos últimos dois meses em Maraã, no interior do Amazonas, após serem contaminados por carrapatos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (9) pela Secretaria de Saúde do município, que segue investigando as mortes.

O primeiro caso ocorreu em 15 de novembro de 2024, quando uma cadela de estimação teve contato com um cachorro de rua que apresentava sintomas como fraqueza e excesso de saliva. Em quatro dias, a cadela desenvolveu os mesmos sintomas e faleceu.

Segundo o secretário de Saúde de Maraã, Thiago Castello Branco, amostras dos animais mortos foram enviadas para análise em um laboratório particular em Manaus. O laudo confirmou que a causa das mortes foi a infecção pelas bactérias Babesia e Ehrlichia, responsáveis pela chamada “doença do carrapato”. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida pela picada de carrapatos infectados.

Os sintomas incluem:

Vômito

Febre

Salivação excessiva

Tremores

Convulsões

Falta de apetite

Icterícia (coloração amarelada nas mucosas)

Para controlar a propagação da doença, o município está realizando ações como borrifação nas casas onde foram encontrados carrapatos, capacitação dos coletores de lixo para o manejo adequado dos animais mortos, campanhas de vacinação antirrábica e iniciativas educacionais para a população.

A Secretaria de Saúde orienta que donos de animais que apresentem sintomas ou que tenham falecido devido à doença notifiquem o órgão para ajudar no controle da situação na localidade.

