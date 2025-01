Inscrições para Ensino Médio a distância no Sesc Amazonas terminam nesta segunda (13)

As inscrições para o curso de Ensino Médio a distância no Sesc Amazonas encerram-se nesta segunda-feira (13). O Sesc EAD EJA oferece formação gratuita para jovens e adultos, com qualificação profissional em produção cultural. Confira os detalhes:

Vagas : 100 vagas disponíveis, divididas entre o turno da tarde (50) e da noite (50).

: 100 vagas disponíveis, divididas entre o turno da tarde (50) e da noite (50). Público-alvo : Jovens e adultos com mais de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental .

: Jovens e adultos com e que tenham concluído o . Duração : 3 semestres, totalizando 1.200 horas . 80% das aulas serão virtuais . 20% serão presenciais .

: 3 semestres, totalizando .

As inscrições devem ser feitas até segunda-feira (13), por meio do formulário online no site do Sesc.

Após a inscrição, o candidato será convocado via e-mail para entregar a documentação na unidade do Sesc, localizada no Centro de Manaus. Os documentos obrigatórios são:

RG, CPF e foto 3×4

e Comprovante de residência e certidão de nascimento/casamento

e Histórico escolar de conclusão do Ensino Fundamental

de conclusão do Ensino Fundamental Formulários anexos ao edital

A matrícula será confirmada após a análise da documentação.

Início das aulas : 10 de março de 2025, no campus do Sesc, localizado na Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus.

: 10 de março de 2025, no campus do Sesc, localizado na Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus. Certificação: Ao final do curso, os alunos receberão certificado de Ensino Médio com qualificação em Produção Cultural.

O Sesc EAD EJA é oferecido em 15 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Desde o seu lançamento em 2022, o projeto já formou 2.553 estudantes, com cerca de 3,5 mil matriculados atualmente.

A plataforma de ensino é desenvolvida em parceria com o Senac RS e utiliza metodologias interativas, como simulações, jogos e dramatizações, para garantir uma melhor experiência de aprendizado.

