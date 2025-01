Gestor de escola é preso ao descumprir medida e ameaçar ex-companheira no AM

Crime ocorreu no município de Novo Aripuanã

Um homem de 42 anos foi preso por descumprimento de medida preventiva e ameaça contra a ex-companheira, de 30 anos, no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas. A prisão ocorreu no último dia 7.

Segundo o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, o homem é gestor de uma escola municipal e, segundo o relato da vítima, o crime foi praticado no dia 22 de dezembro de 2024, quando o suspeito se aproximou dela, desrespeitando a determinação judicial, e a ameaçou de morte.

“Imediatamente representamos pela prisão preventiva do homem, e depois que o mandado foi expedido, saímos em diligências e efetuamos a prisão dele na rua Lourival Holanda, no município”, disse o delegado.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ameaça e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

