EUA aumentam recompensa por prisão de Nicolás Maduro e outros líderes do regime venezuelano

“Desde a eleição do ano passado, Maduro e seus associados continuaram com suas ações repressivas na Venezuela. Os EUA, junto com parceiros, solidarizam-se com o voto do povo venezuelano por uma nova liderança e rejeitam a reivindicação de vitória fraudulenta de Maduro”, afirmou Bradley Smith, vice-secretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA.

Bradley Smith