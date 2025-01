Participante amazonense do BBB 25 é suspeito de liderar esquema de pirâmide

Marcelo Prata, um dos participantes que vai representar o Amazonas, ao lado da esposa, Arleane Marques, no BBB 25, está enfrentando acusações graves nas redes sociais após ser confirmado no reality show. Ele é apontado por manauaras como líder local de um esquema de pirâmide financeira associado à empresa Unick Academy, que teria causado prejuízos milionários a investidores entre 2018 e 2019.

A Unick, com sede em São Leopoldo (RS), prometia retornos de 100% em até seis meses, mas foi desmascarada pela Polícia Federal na Operação Lamanai, que prendeu 10 pessoas envolvidas no esquema. Marcelo, embora não tenha sido detido, conforme as denúncias, era representante da empresa no Amazonas, onde captava investidores por meio de redes sociais e palestras.

Investidores prejudicados e promessas não cumpridas

De acordo com os relatos, a atuação de Marcelo Prata atraiu centenas de pessoas em Manaus, muitas das quais investiram economias de uma vida inteira no suposto projeto. “Minha avó perdeu todas as economias confiando nessa pirâmide”, disse um internauta após o anúncio de Marcelo no reality show.

Em áudios vazados antes do colapso da empresa, Marcelo alertava os líderes da Unick sobre a insatisfação dos clientes e os riscos de calote. “Estou pedindo que a empresa priorize esses clientes que compraram pacotes e não receberam nada até agora”, desabafou ele.

Repercussão nas redes sociais

Com a entrada de Marcelo no programa, usuários das redes sociais resgataram as polêmicas envolvendo seu nome. Comentários de indignação e memes circularam amplamente, reacendendo as discussões sobre os danos causados pelo esquema.

A empresa, que operou entre 2018 e 2019, deixou milhares de brasileiros no prejuízo, incluindo muitos investidores de Manaus. Até hoje, processos contra a Unick tramitam na Justiça, e o caso é lembrado como um dos maiores golpes financeiros do Brasil.

Outro lado

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a equipe de Marcelo Prata, pelo Instagram, para solicitar uma nota e aguarda respostas. O espaço segue em aberto para o posicionamento.

