Deputado do Amazonas é o mais econômico do Brasil em 2024

O estudo apontou Amom Mandel como líder entre os congressistas com menor gasto

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) foi destaque como o parlamentar mais econômico do Brasil, no levantamento publicado pelo site Congresso em Foco, nesta sexta-feira (10).

O estudo, que avaliou o uso da cota parlamentar em 2024, apontou o deputado como líder entre os congressistas com menor gasto, evidenciando seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos.

De acordo com a análise, que considerou apenas os deputados titulares em exercício que não se licenciaram em 2024, Amom Mandel foi o recordista de menor gasto com a cota parlamentar, tendo utilizado R$ 14.913,92, o que representa apenas 2,92% do total disponível para o exercício de seu mandato.

Esse resultado é uma continuidade do levantamento do primeiro semestre, quando o deputado já havia se destacado, com um gasto de R$ 16,4 mil.

A cota parlamentar é um benefício concedido aos deputados para cobrir despesas relacionadas ao exercício do mandato, como aluguel de escritório, passagens aéreas, alimentação, transporte e combustível.

Contudo, os valores não utilizados não são acumuláveis, e os parlamentares têm até 90 dias para solicitar o reembolso dos valores gastos.

“Todo ano eu faço GRUs e reembolso à Câmara a maior parte ou todos os gastos oriundos da cota parlamentar. Eu só utilizo a cota para passagens aéreas, que geralmente são mais caras. Mas o sistema da Câmara tem uma limitação de tarifas, então compro por lá e depois faço o reembolso, mesmo tendo direito ao benefício”, afirmou Mandel.

Além de Amom Mandel, outros deputados também se destacaram na lista, como parlamentares do Novo, PL, Avante e União Brasil.

No entanto, o deputado amazonense se manteve no topo da lista pelo segundo ano consecutivo, demonstrando sua constante busca por eficiência e transparência na utilização dos recursos públicos.

*Com informações da assessoria

