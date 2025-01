Nicolás Maduro fecha fronteira da Venezuela com Brasil

A Venezuela fechou a fronteira do país com o Brasil nesta sexta-feira (10). A passagem de veículos está bloqueada pelo lado venezuelano na divisa com a cidade de Pacaraima (RR) desde que Nicolás Maduro tomou posse, na manhã desta sexta-feira (10).

A informação foi confirmada à CNN por autoridades do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores ainda deve se manifestar sobre o bloqueio.

A Polícia Militar de Roraima informou que, apesar do fechamento, a movimentação de pedestres segue dentro da normalidade.

Ressalta, no entanto, que houve uma “redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas”.

Leia mais: Maduro assume novo mandato após eleição apontada como fraudada na Venezuela

Em nota, a PM de Roraima informou ainda que segue monitorando a região. E destacou que a Venezuela já impôs restrições semelhantes em outras situações.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱