Homem autista morre após reagir a assalto em parada de ônibus

Um homem autista foi baleado e morreu na quinta-feira (9) após um assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ). A vítima, Leonardo Figueiredo Aparício, de 39 anos, estava retornando de uma consulta médica quando foi abordado pelos criminosos e reagiu, sendo baleado.

Leonardo havia passado por uma consulta em um posto de saúde na Rua Tomás, no bairro Nova Aurora. Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado no ponto de ônibus ao voltar para casa e fez oposição aos criminosos, sendo atingido por um dos assaltantes.

De acordo com a família, Leonardo gostava de usar fardas militares e, no momento do crime, estava apenas com uma bandoleira. No entanto, ele portava crachá de identificação de pessoa com deficiência.

*Com informações do SBT News

