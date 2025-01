Lula faz Pix para o Corinthians ao desmentir taxação pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um Pix no valor de R$ 1.013 para o Corinthians, nesta sexta-feira (10), como uma forma simbólica de desmentir os boatos de que o governo pretende taxar transações acima de R$ 5 mil. No vídeo publicado em suas redes sociais, Lula afirmou que não há intenção de criar impostos sobre o Pix, reforçando que o foco do governo é apenas fiscalizar grandes movimentações para combater a lavagem de dinheiro.

“O governo não vai taxar o Pix”

Vestindo um casaco do Corinthians, Lula destacou a importância do sistema Pix para os brasileiros:

“Desde ontem, muitas mentiras estão sendo espalhadas nas redes sociais dizendo que o governo vai taxar o Pix. Quero provar que isso é mentira. Não vamos taxar o Pix de forma alguma. Quem falar o contrário está mentindo.”

O presidente reforçou sua confiança no sistema e disse que o Pix é uma ferramenta essencial para o país:

“Já depositei o meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil, é seu e é meu. Por isso, eu confio.”

Hoje, fiz um PIX para ajudar o Corinthians a pagar sua dívida e aproveitei o momento para desmentir as fake news que estão circulando nas redes sociais. Compartilhe a verdade. O governo não vai taxar as transações via PIX.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/P0uyiI0jNA — Lula (@LulaOficial) January 10, 2025

Ação em apoio ao Corinthians

O valor transferido por Lula foi destinado à vaquinha promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel, com apoio da Caixa Econômica Federal, para ajudar no pagamento da dívida da Neo Química Arena, que ultrapassa R$ 700 milhões.

“Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Estou junto com a torcida porque acredito no Pix e no governo,” declarou o presidente, exibindo o comprovante da transação.

