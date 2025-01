Articulações políticas no Amazonas ‘miram’ eleições de 2026

Especialistas comentam os principais nomes e movimentações para as disputas no Amazonas em 2026

As articulações políticas no Amazonas para as eleições de 2026 já começaram a tomar forma. Especialistas apontam que, embora as disputas para governadores estaduais e renovação do Congresso pareçam distantes, os bastidores políticos estão aquecidos.

De acordo com analistas, nomes como o governador Wilson Lima (União Brasil), o prefeito de Manaus David Almeida (Avante), os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), além de outros políticos locais, estão em movimento, costurando alianças e ajustando estratégias para os próximos pleitos.

Candidaturas para 2026

Embora ainda faltem mais de um ano e meio para as convenções partidárias, que ocorrerão no final de julho de 2026, já é possível identificar as figuras centrais na disputa, com muitos posicionamentos definidos e outros ainda em análise. Cientistas políticos afirmam que, apesar das incertezas, as articulações já estão em andamento.

O cientista político Carlos Santiago destaca que as movimentações estão sendo influenciadas pelo cenário nacional, com fusões de partidos e outras negociações em curso.

“Existem movimentações por parte de pré-candidatos, lideranças políticas objetivando o processo eleitoral, as eleições de 2026. Mas o cenário ainda não está muito claro porque no âmbito nacional vários partidos estão dialogando para montagem de federação partidária, fusões e até incorporações de siglas. O que freia e muito as articulações, as lideranças políticas no âmbito regional”, afirmou.

Da mesma forma, o cientista político Helso Ribeiro ressalta que as articulações começaram bem antes das eleições municipais de 2024.

“Eu diria que acabou uma eleição, as articulações já entram em campo. Antes de outubro de 2024, nas eleições para prefeitos, já havia articulações sendo propostas para 2026. Porém, as convenções que irão determinar quem serão os candidatos em 2026 ocorrerão no final de julho de 2026. Portanto, tem mais de um ano e meio. Tudo que a gente for especular ali é fruto de uma criação, de uma especulação, mas nada certo.”

União Brasil e a aliança com o PL

Um dos principais nomes citados nas articulações para o Senado é o atual governador Wilson Lima (União Brasil). Ele tem se alinhado cada vez mais com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), buscando fortalecer sua base eleitoral.

Recentemente, Lima nomeou Francisco Evilázio Pereira, irmão de Alfredo Nascimento, presidente regional do Partido Liberal (PL), para o cargo de secretário executivo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A nomeação de Evilázio é vista como uma estratégia para atrair o apoio do PL e consolidar uma base forte em Manaus, onde Bolsonaro obteve 61% dos votos em 2022.

Lima já afirmou publicamente sua intenção de manter a aliança com o ex-presidente: “Ainda não tivemos uma conversa formal, mas meu compromisso é com Bolsonaro e com esse grupo. É com eles que caminharei em 2026”, afirmou Lima, em entrevista de dezembro de 2024.

Essa aproximação com o PL reflete o desejo de Lima de formar uma coalizão ampla e fortalecer seu nome no campo conservador.

A estratégia também visa superar sua baixa popularidade em Manaus e garantir apoio estratégico para a sua candidatura ao Senado. Lima, apesar de ainda não admitir oficialmente sua candidatura, é visto como um forte postulante à vaga.

“Quero adiantar que o meu compromisso é com o presidente Bolsonaro, meu compromisso é com esse grupo, é esse o grupo com o qual tenho alinhamento. E é nesse sentido que nós vamos caminhar em 2026”, reforçou o governador.

Capitão Alberto Neto e a disputa pelo Senado

Outro nome que já se posicionou como pré-candidato ao Senado é o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL).

Em nota, o parlamentar afirmou que está à disposição do PL e do ex-presidente Bolsonaro para as missões que forem necessárias, sempre defendendo a democracia e os interesses do Brasil. No entanto, a nota também esclarece que o deputado não tem participação nas articulações do PL com o governo estadual de Wilson Lima.

Caso Alberto Neto decida disputar uma das vagas ao Senado em 2026, terá que enfrentar não apenas Wilson Lima, mas também o senador Eduardo Braga (MDB), que buscará a reeleição para seu terceiro mandato, além de outros nomes fortes, como o ex-senador Coronel Menezes (PP), que saiu do PL após desavenças internas.

Senadores Omar Aziz e Eduardo Braga

No cenário do Senado, os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) são fortes candidatos à reeleição. Carlos Santiago destaca que ambos possuem grandes apoios regionais e nacionais.

“É claro que como Omar Aziz pré-candidato, todo-poderoso, porque tem apoio do governo federal, de prefeitos, tem simpatia do prefeito da capital, tem uma relação boa com os meios de comunicação e afagos dos partidos de esquerda, o que indica o seu favoritismo”, afirmou Santiago.

Santiago também vê Eduardo Braga como um dos favoritos, com apoio dos prefeitos do interior e do governo federal.

“Há um favoritismo de candidatura do senador Eduardo Braga para sua reeleição. Tem apoio do prefeito de Manaus, dos prefeitos do interior e do governo federal”, completou.

Helso Ribeiro acrescenta que, além de Omar Aziz e Eduardo Braga, o senador Plínio Valério também pode ser uma opção forte, caso decida disputar a reeleição.

Polarização entre esquerda e direita

O cenário político em 2026 também será fortemente marcado pela polarização entre esquerda e direita, o que influencia diretamente as articulações no Amazonas.

Para Carlos Santiago, tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula devem buscar formar palanques regionais, que vão além das ideologias.

“Tanto Bolsonaro quanto Lula estão dispostos a montar palanques regionais com aliados, que vão além de ideologias, que vai além de esquerda ou de direita e das suas agremiações partidárias”, analisou.

Helso Ribeiro complementa, destacando que a polarização vai continuar a influenciar os Estados. “Essa polarização política nacional traz tentáculos para os estados. Essa polarização entre esquerda e direita vai continuar sendo insuflada”, afirmou.

Outros nomes para 2026

Além dos nomes mais tradicionais, algumas especulações surgem sobre possíveis novos candidatos para o Senado, como o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que, apesar de não ter confirmado sua candidatura, já montou um secretariado e uma assessoria política robusta.

“Tem também um nome que não disse de forma afirmativa que não quer o governo, que é o prefeito da capital David Almeida”, comentou Helso Ribeiro.

Outros nomes que estão sendo especulados para o Senado incluem o ex-deputado Marcelo Ramos e a ex-vice-prefeita Maria do Carmo, que pode ser uma opção forte para a disputa pelo Governo do Estado.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱