Delegado do AM é afastado do cargo por suspeita de ligação com organização criminosa

O delegado Jorge Arcanjo, lotado no 74º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Borba, interior do Amazonas, foi afastado de suas funções após ser alvo da Operação ‘Indignos’, deflagrada para desmantelar uma organização criminosa.

A operação, que contou com ações simultâneas nos estados do Amazonas, Bahia, São Paulo, Ceará e Paraná, tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em extorsão mediante sequestro, homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com a PC-AM, as investigações indicam a prática de crimes antes da nomeação do delegado ao cargo em 2023, na Bahia. As investigações foram conduzidas de forma sigilosa pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil da Bahia (PCBA), até a execução do mandado.

“O delegado-geral Bruno Fraga e o delegado-geral adjunto Guilherme Torres determinaram imediato afastamento do servidor, diante da gravidade dos fatos”, diz um trecho da nota.

Balanço da operação

Durante a operação, oito pessoas foram presas, incluindo dois policiais militares, todos suspeitos de integrar uma organização criminosa. Foram apreendidos 18 celulares, R$ 42.620 em espécie, U$ 1.500 em dólares, e veículos de luxo, como um Toyota Corolla, uma BMW, uma Range Rover Evoque, uma motocicleta Kawasaki Ninja e uma Mercedes.

Além disso, a operação bloqueou cerca de 100 contas bancárias vinculadas ao grupo criminoso, que teria movimentado aproximadamente R$ 150 milhões nos últimos três anos.

