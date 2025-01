Deolane Bezerra revela motivo da prisão da mãe em live e declara: ‘Eu não tenho força de viver’

Nesta sexta-feira (10), durante uma live no Instagram que reuniu mais de 300 mil espectadores, a influenciadora Deolane Bezerra se defendeu das acusações de lavagem de dinheiro e revelou detalhes sobre sua prisão e a de sua mãe, Solange Bezerra.

Deolane afirmou que ambas foram presas de forma supostamente injusta e que o caso ainda está em aberto. “Eu seria a maior idiota se usasse a minha conta ou a da minha família para lavar dinheiro”, declarou a influenciadora, buscando esclarecer as acusações.

A influenciadora revelou que a prisão de sua mãe foi motivada por ações de seu filho, Kayky. Segundo Deolane, o jovem usava o CPF da avó para participar de jogos de aposta, recebendo ganhos financeiros em nome de Solange.

“Minha mãe foi presa porque o Kayky jogava no CPF dela. As entradas e saídas que eles falam eram os ganhos e perdas. O e-mail do cadastro era no nome dele, mas ele era menor de idade na época. Por isso, minha mãe foi presa”, explicou.

Durante a live, Deolane também afirmou que nenhuma denúncia formal foi feita contra ela ou sua mãe. “Eu não fui denunciada. Minha mãe não foi denunciada. Não existe uma denúncia no processo”, destacou, reforçando sua inocência.

Emocionada, a influenciadora admitiu estar fragilizada pela situação. “Eu não tenho força de viver”, desabafou, mencionando os efeitos de medicamentos e energéticos que consumiu antes de entrar na transmissão.

