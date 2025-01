Renato Junior ressalta a importância da presença feminina em cargos de liderança no Judiciário

O prefeito em exercício participou da solenidade de posse da nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Em solenidade de posse da nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta sexta-feira (10), no Teatro Amazonas, Centro, o prefeito em exercício Renato Junior destacou a participação feminina em cargos de direção no Poder Judiciário.

“Importante porque nos honra, como povo, sociedade, e não somente as mulheres amazônidas, mas também a política amazonense. O TRE é a Justiça e coloca a verdade no seu devido lugar. Desejo sucesso na jornada”, afirmou.

No evento, foram empossadas as desembargadoras Carla Reis, agora presidente da corte, e Nélia Caminha, vice-presidente.

“O TRE nunca esteve tão feminino como hoje. Com certeza, o tribunal é muito atuante e, nós, sobretudo amazonenses, manauaras, que passamos pelo processo eleitoral também. Temos o Tribunal Regional Eleitoral, como a Justiça que coloca a verdade no seu devido lugar e as fake news e as mentiras também no seu devido local”, complementa.

Ambas as desembargadoras já foram titulares de juízos eleitorais na capital e interior do Estado e exerceram funções no Tribunal Pleno do TRE-AM. A desembargadora Carla Reis atuou como vice-presidente e corregedora e a desembargadora Nélia Caminha, como juíza membro da Classe dos Magistrados.

O evento acontece um dia após o Tribunal de Justiça do Amazonas empossar os desembargadores Jomar Fernandes, Airton Gentil e Hamilton Saraiva, respectivamente, como presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça da Corte.

